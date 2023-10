El abrazo es, en definitiva, una de las mejores muestras de cariño y amor. A través de este acto, se pueden comunicar miles de emociones, que a veces las palabras no son capaces de expresar.

Las personas abrazan cuando están felices y emocionadas, pero también cuando están tristes, decepcionados, bajas de nota o hasta enojadas. La razón es que abrazar es universalmente reconfortante, hace sentir a la gente tranquila y sana.

Justamente por esos beneficios, que muchos califican como terapéuticos, algunas personas en varias partes del mundo han convertido este simple acto en un negocio. A continuación le contamos cómo es que este ejercicio íntimo, pasó a ser una profesión.

Los beneficios científicos del abrazo

Healthline, un reconocido portal web de información de salud, explica que los abrazos tienen muchísimos más aspectos provechosos para el cuerpo que el solo hecho de hacer sentir bien. Revisando varios estudios, identificó 5 beneficios del abrazo:

Los abrazos ayudan a reducir el estrés: en un estudio realizado a 20 parejas, se observó que la parte del cerebro de las mujeres relacionada con el estrés, disminuye su actividad cuando el cuerpo recibe un abrazo. Los abrazos disminuyen la probabilidad de enfermarse: en un estudio hecho a más de 400 adultos, los investigadores encontraron que las personas que reciben más abrazos, tienen menos probabilidades de enfermarse, y si se enferman, presentan síntomas más suaves. Los abrazos mejoran la salud: según cita Healthline, los científicos de un estudio identificaron que las personas que reciben más amor, a través de los abrazos, muestran menores niveles de presión arterial y frecuencia cardíaca que los que no reciben estos afectos. Los abrazos hacen más felices a la gente: cuando se abraza, se suelen aumentar los niveles de una sustancia química llamada oxitocina. Esta sustancia se asocia con la felicidad y a su vez, con ella se puede disminuir los niveles de estrés. Los abrazos ayudan a comunicarse mejor con los demás: aunque la mayor parte de la comunicación se da de forma verbal o por expresiones faciales, los abrazos también pueden ser una forma de expresar como una persona se siente.

Del abrazo íntimo al negocio profesional

Los beneficios del abrazo son ampliamente conocidos, al punto de que muchas personas de distintas partes del mundo, como en Europa y hasta en Colombia, han comenzado a ofrecer terapias completas en las que el centro del encuentro es el abrazo.

El año pasado, por ejemplo, se conoció la historia de Trevor Hooton, más conocido como ‘Treasure’, quien por 88 dólares, ofrece a sus clientes abrazos de una hora como forma de terapia.

Según explicó en el programa La W: “un abrazo no tiene nada de mágico, el problema es que no todos pueden conseguirlo. Mi trabajo es darlo a quien lo necesita y a quien lo quiere”, afirmó. Además, explicó que para ser un abrazador profesional, no se necesitan cualidades especiales.

Durante el programa señaló que para ejercer, solo le hizo falta realizar un curso y tener la iniciativa: “yo hice muchos esfuerzos de marketing y realmente lo que se necesita es querer hacerlo, tomar la decisión”, dijo Hooton.

¿Un negocio extraño?

Natasha Wicks es una mujer de 44 años que también tiene un negocio con los abrazos. Ella viaja por varios países de Europa, tales como Bélgica, Irlanda y todo Reino Unido, para hacer su terapia de abrazos, por la que cobra 77 USD la hora.

Wicks asegura que entrega “los mejores abrazos”, según explicó al medio The Sun, y por esta razón fue que decidió armar su negocio con ellos. “Todos me decían que daba los mejores abrazos, así que no es sorprendente que comenzara a hacerlo como un trabajo”, destacó.

A pesar de los comentarios que señalan que su trabajo es ‘extraño’, Wicks insiste en que es realmente encantador y que sirve para ayudar a los demás. Afirma que, si bien este tipo de terapia no es aceptada por la sociedad: “es menos íntima que los masajes que se consideran normales”.

