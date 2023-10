La modelo, empresaria e ‘influenciadora’ Elizabeth Loaiza relató cómo fue la transición de sus redes sociales hasta llegar a unirse a una de las plataformas más grandes de creación de contenido insinuante actualmente. Ella señaló en entrevista para ‘La red’ que aunque tuvo encontrones con su esposo por este oficio, finalmente lo logró y le gusta mucho.

Loaiza factura en dólares mensualmente y no tuvo pelos en la lengua para revelar cuánto gana dedicándose a este oficio, que sumó a sus demás actividades y se ha vuelto un ingreso importante para ella.

Señaló que por lo general siempre le llegan más de 5.000 dólares al mes con las fotos que vende a través de esta plataforma, lo cual se traduce en 21’301.335 pesos colombianos.

En el programa de Caracol Televisión reveló que en julio, por ejemplo, la plataforma le pagó 9.018 dólares, lo que al cambio de moneda de esa época equivale a 38’777.400 millones de pesos colombianos.

La creadora de contenido señaló además que tuvo que hacer un acuerdo con su esposo para que finalmente estuviera de acuerdo con esta forma de generar ingresos. “Fue una conversación dura antes con mi esposo. En Instagram cuando tú subes una foto en ropa interior (a mí me gustan mucho las fotos sexys, bonitas, videos) te las bajan o te banean el perfil, entonces llegué a un acuerdo con Juan Pablo y abrí”, dijo al respecto.

Ella, quien también se ha referido a la política, comentó tiene esta forma de trabajar porque le gusta. “A veces uno no solo hace las cosas por dinero. Yo siempre he hecho esto por gusto”, agregó.

Adicionalmente, la ‘influenciadora’ señaló que un hombre extranjero le ofreció esta gran suma de dinero por pasar una noche y tener relaciones con él. “Para él ese dinero es nada y para mí es mi dignidad, entonces no lo quise hacer. Luego me llamó al año y me dijo ‘te compro la mansión que quieras, en el lugar del mundo que quieras, te la pongo a tu nombre, te pongo un helicóptero, trabaja para mí, vive conmigo'”, contó.

De igual forma, concluyó que esta persona es un empresario reconocido, aunque no reveló su identidad. Dijo que incluso le dijo que le daba todo esto a cambio de que únicamente dijera ante los medios que era su esposa, pero ella decidió no aceptar.

