👏🏽👏🏽👏🏽 Así fue la voluntad de Dios. Me siento orgullosa por haber hecho parte de un excelente equipo. vi cómo se hace una política transparente. Conocí personas increíbles, recorrí todas las localidades de Bogotá y realmente me doy cuenta qué hay mucho por hacer. Gracias por enseñarme tanto. Los llevaré siempre en mi corazón ❣️. Desde mi fundación @eliloaizafoundation seguiré aportando mi granito de arena para la humanidad. Gracias a todos los que me dieron su voto de confianza ❣️. Dios los bendiga y ojalá les de mucha sabiduría y entendimiento a nuestros nuevos gobernantes. Felicitaciones a todos los que lo lograron!!!. Espero hagan un buen trabajo. Somos un pais lleno de gente hermosa, hay mucho por hacer, ESTAMOS EN SUS MANOS!!! 🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽. Perder para ganar no es perder. Obtuve mucha experiencia y quedé con muy buenos amigos!!!. Solo me resta darle MUCHAS GRACIAS A DIOS, sus obras son perfectas!.