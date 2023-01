La tiradera que Shakira le dedicó a Gerard Piqué y a la novia de este, Clara Chía, hizo que la barranquillera iniciara el año con pie derecho, ya que es el tema más escuchado a nivel mundial, y todo por su cruda letra.

En la canción, que fue producida por Bizarrap, la intérprete desahoga todo lo que siente con frases como: “tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión” o “tiene nombre de persona buena, claramente, no es como suena”.

Si bien, Shakira ha sido elogiada por su firmeza con dicha canción, también ha sido muy criticada. Sin embargo, la colombiana no se quedó callada y se defendió asegurando que lo hizo por aquellas mujeres, que, como ella, han sido víctimas de infidelidades.

“Es por aquellas que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas”, indicó la cantante a través de su Instagram.

Canción de Shakira habría provocado crisis entre Piqué y Clara Chía

Cada línea de ‘BZRP Music Sessions #53’ es una dosis de veneno repleto de datos sobre lo que fue la separación entre la colombiana y el español, y esto habría ocasionado algunos problemas entre el exfutbolista y la mujer con la que engañó a Shakira.

De acuerdo con la periodista española, Laura Fa, de ‘Mamarazzis’, estos días han sido difíciles para Piqué y Clara Chía por un fragmento de la canción que no se le habría escapado a la joven estudiante y que le produjo molestia: “Yo contigo ya no regreso ni, aunque me llores ni me supliques”, cantan la barranquillera en su tema.

“¿Quiso Piqué volver con la madre de sus hijos luego del escándalo? ¿Se arrepintió de su decisión y trató de enmendar el error?”, se preguntó la comunicadora, según Informalia.

Asimismo, el periódico El Español indicó que fuentes cercanas a Chía les informó que la mujer decidió abandonar su nidito de amor con Piqué para refugiarse en la casa de sus padres mientras pasa esta ola mediática.