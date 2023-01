La ‘BZRP Music Session #53’ de Shakira y Bizarrap se ha posicionado como todo un éxito a nivel mundial y logró ubicarse como la canción más escuchada del top 50 global de Spotify. La canción levantó una oleada de reacciones por los duros mensajes de la colombiana contra Gerard Piqué y su novia, Clara Chía.

(Lea también: Mala noticia para Shakira: se le podría armar complejo lío legal… y no es por Piqué)

Recién estrenada la canción, ‘AuronPlay’ aseguró que no era motivo para burlarse de Piqué porque seguramente eso impulsaría la audiencia de la ‘Kings League’ y, por su personalidad, dijo que no lo afectaría. Sin embargo, recientemente desarrolló su idea y dio mucho de qué hablar.

El ‘streamer’ opinó que las respuestas del exfutbolista contra la cantante fueron muy predecibles. De hecho, afirmó que haber hecho lo que todo el mundo esperaba deja en evidencia la corta edad mental de Piqué; un comentario durísimo en el que mostró que no juega en el equipo de su compatriota.

En plena transmisión, ‘AuronPlay’ celebró que el proyecto de la ‘Kings League’ vaya bien porque allí están sus amigos, y soltó su mordaz comentario dirigido a Piqué. “Me alegro por los compañeros. A mí Piqué la verdad es que me da igual, pero hay compañeros míos por los que sí me alegro”.

Luego, el ‘youtuber’ expresó que lo que hizo Piqué (lucir un reloj Casio y manejar un Twingo) se lo imaginaba desde días antes. “Piqué tiene una mente de 12 años. Estaba claro que iba a hacer eso. No tenía alternativa. Conocemos a Piqué y en algunas cosas es como un niño. ¿Qué va a hacer un niño? Ponerse un Casio en la mano e ir con un Twingo”.

Lee También

El famoso creador de contenido aseguró que no entiende por qué a la gente le interesa tanto la vida sentimental de los demás y reiteró que no vive pendiente de lo que hace Piqué.

“No entiendo por qué a la gente le importa tanto la vida de los demás. No lo entiendo. Si Piqué mañana hace un comunicado y dice que ha empezado una relación sentimental con un chimpancé no me la puede sudar más”, señaló.