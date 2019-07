“Desafortunadamente, el ‘show’ de Victoria’s Secret no se hará este año. Es algo a lo que no estoy acostumbrada, porque cada año, por esta época, estoy entrenando como un ángel”, dijo la modelo australiana Shanina Shaik a The Daily Telegraph, según cita Entertainment Tonight.

Aunque ya en mayo se había anunciado que el desfile no iba a transmitirse por televisión, como es costumbre, jamás se había hablado de su cancelación.

“Estoy segura que en el futuro algo pasará […] Estoy segura que están trabajando en la marca y nuevas formas de hacer el ‘show’, porque es el mejor ‘show’ del mundo”, añadió Shaik.

La noticia significa, además, que las jóvenes modelos que este año fueron nombradas como ángeles, Barbara Palvin, Alexina Graham, Leomie Anderson y Grace Elizabeth, tendrán que esperar para estrenar sus alas en pasarela.