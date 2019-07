View this post on Instagram

Es extraña esta foto con los pies enterados, Incluso pensé en cortarla pero luego pensé: madurar es caminar por la calle sin pisar ninguna línea; madurar es meter la mano en el arroz crudo y apretar fuerte; madurar es deshojar las flores con “me quiere, no quiere”; madurar es tomarte una foto en la playa y enterrar los pies en la arena; madurar es…