Así lo prueba la foto que compartieron en su cuenta de Instagram dentro de un carrusel con imágenes del concierto que dieron en el Estadio Olímpico Luzhnikí de Moscú, en donde los guitarristas Paul Landers y Richard Kruspe aparecen dándose un beso en la boca.

Las imágenes las acompañaron con el mensaje: “¡Rusia, te amamos!”.

Y para los que quieren el momento en video, también fue captado por asistentes al evento, y la grabación se replica en varias cuentas de Twitter como la de @laudadoom:

Waking up and seeing this gentle kiss first thing in the morning is the best thing that could happen ❤️

It warms my heart so much, goddamn I missed their kisses 💕🏳️‍🌈 (I know that sounds weird. I just love them so much. Them being happy makes me happy.)#Rammstein #Paulchard pic.twitter.com/Opba9aMjon

— Earl from Ipanema 击 (@laudadoom) July 30, 2019