Y es que dicha prenda era blanca y en la parte delantera tenía una franja negra en la que se leía la palabra “colombianísima”, por lo que una vez más ‘Tutina’ expresó su sentir por medio de su vestimenta.

Cabe recordar que esta es la última vez que la esposa del presidente Juan Manuel Santos votó como Primera Dama, pues este domingo se está eligiendo su sucesor (entre Iván Duque y Gustavo Petro), que se posesionará el siete de agosto.

A la votación, ‘Tutina’ llegó acompañada del Presidente y de sus hijos Esteban y María Antonia, que a comienzos de este mes dio a luz a su primogénita Celeste.

La familia presidencial también estuvo acompañada por el golfista Sebastián Pinzón, esposo de María Antonia.

Aquí algunas imágenes de ‘Tutina’ luciendo su camiseta de “colombianísima”, y del momento en que ella y su familia llegaron a votar a la Plaza de Bolívar. Después, aparecen algunos trinos en los que se refieren a la vestimenta de la Primera Dama, y a la falta que le hará algunos.

Las tomas son de AFP o fueron compartidas por usuarios de Twitter y por noticieros como el de Caracol, en la misma red social.

Me encanta la primera dama @Tutina_deSantos con sus mensajes contundentes en cada votación, hoy sabemos que apoya La Paz! 👏🏻👏🏻👏🏻

No sé ustedes, pero yo soy un colombiano de los que extrañará a @JuanManSantos y @Tutina_deSantos #TusaElectoral pic.twitter.com/w2Qbm3j0Vu

La pinta de Tutina está chévere, no se niega; pero si hablamos primera dama elegante, me quedo con la esposa de Pastrana que no necesitó vertirse como cuchibarbie para estar evocar tal calificativo. #HeDicho

— Andante sin moto (@LaMalinconia) June 17, 2018