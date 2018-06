“Mañana Colombia puede escoger si prefiere un traqueto como rey en la sociedad de cada municipio, o el profesor, la profesora, el médico o la médica”, se dice que escribieron en la cuenta certificada de Petro, de acuerdo con la imagen que compartió Fajardo.

Ese pantallazo del excandidato a la Presidencia fue acompañado de un texto en el que él reitera que no votará ni por Iván Duque ni por Gustavo Petro en la segunda vuelta, que se realiza este domingo, sino que se mantiene en su idea de votar en blanco.

Cabe recordar que, contrario a esto, Claudia López, quien fuera la fórmula vicepresidencial de Fajardo en la primera vuelta, sí tomó partido por el aspirante de la Colombia Humana y la semana pasada se unió a esa campaña.

Aquí el trino de Fajardo reafirmando su voto en blanco y mostrando la supuesta publicación de Petro, que no aparece en su cuenta de Twitter, pero que ha generado decenas de comentarios a favor y contra del aspirante a la Casa de Nariño.

También varios mensajes en los que se pone en duda si el polémico trino sí fue escrito por Petro o todo es un montaje, como se puede leer a continuación:

Yo voto en blanco pic.twitter.com/G0vbc1Slns — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 16, 2018

Leí esto y pensé que era una cuenta falsa y no, este fue el mensaje que Petro escogió para cerrar su campaña. Increíble. Lo que se viene, gane el que gane, es mucho odio y resentimiento. La tarea sigue siendo hacer de la serenidad el valor que nos permita reencontrarnos. https://t.co/kqmuVHpsb9 — Alejandro Fajardo (@afajardoa) June 16, 2018

No estoy de acuerdo con algunos comentarios de Petro pero hombre, ¿usted en qué país vive? ¿A caso Oneida Pinto y el señor Ramiro Suarez no son muestra de traquetos gobernantes? Por favor dejen la tibieza. A las cosas se les llama por el nombre y se dicen como son — Cristian Rincon 🥑🐝 (@CrCamiloRincon) 16 de junio de 2018

Cuando salen de la otra campaña a decir que Petro es un guerrillero se indigna de la misma manera?

¿La coherencia se la llevó una Ballena en la Jeta? — JosueFGutierrez (@JosueFGutierrez) 16 de junio de 2018

Increíble y lamentables declaraciones. Ninguno de los dos candidatos poseen autoridad moral para hablarle a Colombia de reconciliación y paz. #YoVotoEnBlanco — Herleyn Villalba (@Herleynvillalba) 16 de junio de 2018

No lo borró. Lo puso como tuit fijo (sin palabras): pic.twitter.com/huiRnDHQP1 — Julio Miguel Silva (@JulioMSilva) 16 de junio de 2018

Igual me pasó y gracias a ese tweet desistí de votar por él. Ahora vuelvo al voto en blanco y de ahí no me muevo. — SairaCristina (@sairacristinaI) 16 de junio de 2018

Ahora resulta que llamar las cosas por su nombre es ofensivo porque este país está repleto de moralistas que posan de políticamente correctos para aparentar superioridad moral.

Le luce el apellido. — 🐝𝖒𝖆𝖑𝖕𝖆𝖙𝖗𝖎𝖔𝖙𝖆🗯️ (@mmmmmmari0) 16 de junio de 2018

No estoy de acuerdo con lo que se dice en ambas campañas. Pero, para miles de jovenes, los personajes de las narconovelas, los políticos corruptos, la plata rápida y facil, etc. Son el referente para su futuro. Parece que a muchos no les gusta que les digan las cosas como son. — vivian (@VIVIYOMO) 16 de junio de 2018

¿”Gane el que gane”? La expresión por sí sola es odiosa, porque solo uno de los candidatos ha basado su discurso y su campaña en un mar de odio y resentimientos en el que ha querido ahogar a sus contradictores y con el que ha pretendido atraer a los incautos. — Titi (@pausaad) 16 de junio de 2018

¿Será posible que @petrogustavo de verdad haya publicado este trino? Además de sucio y temerario, está levantando una calumnia contra @IvanDuque Tendría que demostrar que su contendor es un traqueto. Creo que Petro está perdiendo el sentido de la realidad y la proporción. pic.twitter.com/V6a2wNDbw8 — IgnacioGreiffenstein (@NachoGreiffenst) 16 de junio de 2018

Critican que Petro no debió escribir la palabra “traqueto” en un tuit porque aspira a ser presidente; sin embargo hemos tolerado que esa ideología traqueta se arraigue y que sean algunos políticos, expresidentes,senadores quienes permitan que esa mafia los patrocine,mojigatos no! — 💜Diani Petra💜 (@SoyLaIndolente) 16 de junio de 2018

Este es el Petro que todos conocemos; el resentido y lleno de odio, el acusador y calumniador, ese es el Petro real el Petro que tu quieres esconder @petrogustavo pero aquí todos sabemos que el bandido, asesino y traqueto has sido tú pic.twitter.com/K4twDoeCXN — Luis A Argel Petro (@Langel3325) 16 de junio de 2018

Desde la campaña nacional de Gustavo Petro dicen que este trino es falso, mire la cuenta del candidato y ya no esta el trino , quedan dos dudas o lo borro o Fajardo está haciendo campaña sucia, si no creen pueden ustedes mismos verificar la cuenta de @petrogustavo . — JULIAN LEONARDODUQUE (@mutantesfca) 16 de junio de 2018

Yo creo a lo que vi con mis propios ojos, el trono estaba desde la cuenta verificada de Gustavo Petro y salgo en defensa de la verdad. Usted no me quiere creer, allá usted, mire la hora del pantallazo, está el mensaje de que el tuit no está disponible, lo borró efectivamente. — 🇨🇴🇷🇺 Кевин, но не Спейс 🇨🇴🇷🇺 (@abajoelcilantro) 16 de junio de 2018

Segun petro el que no esta con el esta encontra que lastimas que existan tantos colombianos pensando que este man es capas de respetar un pais, hizo toda un campaña de odio ese no el preside te que quiere lastima q no exista otro cambio a lo que ya existe — Nelson Estrada (@Droupak) 17 de junio de 2018

Debemos elegir. Estoy en las mismas pero el blanco me hace sentir q estoy evadiendo una responsabilidad grande para con pais. — Ciezaramos (@Ciezaramos1) 17 de junio de 2018