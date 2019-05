View this post on Instagram

Mis queridos amigos de #pasto por causas de fuerza mayor 🤒no podré verlos este sábado 25 de Mayo, sin embargo llegaré el 13 de Julio para verlos con mi #show #lasmilyunavoces • Para los que ya compraron su boleta por favor conservarla, está les sirve para el evento que será en el mismo lugar – Teatro Bethlemitas. Para los que no la han adquirido aprovechen para comprarla porque voy ¡¡¡recargado!!! Los quiero PASTO… Nos vemos el 13 de julio Informes 3174007712 @patgrisales @mondragonlupe @fr4nreyes