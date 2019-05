En la publicación de Twitter, Lina no solo explicó por qué no ‘la va a dejar el tren’, con una especie de broma, sino que sugirió que no tiene afán de encontrar una pareja.

“No se me va a pasar el tren, porque en realidad soy de vuelos y si espero un poco más será por alguien que también conozca de cielos y se atreva a volar conmigo”, escribió.

Eso generó decenas de reacciones a favor de la artista, en las que hasta ‘le echaron los perros’.

“Ni Platón lo hubiese resumido mejor”, “así es. Todo en su momento, la prisa para el cartero”, “¡se tenía que decir y se dijo!”, “es mejor que te deje el tren a que te atropelle” y “quién fuese aquel que volará contigo….si no fuese casado me apuntaría a ese plan de vuelo”, fueron algunos de los mensajes.

Aquí el trino de la celebridad y de lo que le expresaron sus fans, no sin antes mencionar que el tema de que ‘la va a dejar el tren’ o se quedará solterona comenzó desde que ella terminó su larga relación con el cantante Andy Rivera, pues no se le ha conocido nueva pareja. Es más, lo único que se ha dicho es que intentó darse una oportunidad con su ex y no funcionó.

No se me va a pasar el tren, porque en realidad soy de vuelos y si espero un poco mas será por alguien que tambien conozca de cielos y se atreva a volar conmigo. — Lina Tejeiro (@Lina_Tejeiro) May 18, 2019

Es mejor que te deje el tren a que te atropelle — Yesenia valencia (@YESENIAVALENCIA) 18 de mayo de 2019

Ni platón lo hubiese resumido mejor 👏👏👏 — Ferdinando (@luifergarces3) 19 de mayo de 2019

Si se pasó el tren pues nada esperar el siguiente o el siguiente o el siguiente 👍🏻 — CARLOS LOPEZ (@carlosj_lopez) 18 de mayo de 2019

Se tenía que decir y se dijo!! — laura vanessa c. (@vannesacarvajal) 18 de mayo de 2019

Así es. Todo en su momento, la prisa para en cartero. — Gina Marcela Rengifo Cardozo (@rengifo_cardozo) 20 de mayo de 2019

Quién fuese aquel que volará contigo….si no fuese casado me apuntaría a ese plan de vuelo — Carlos Eduardo Botia (@botycachaplas) 18 de mayo de 2019

Como eres mi amor PLATÓNICO, te quiero decir que cuando gustes seré el copiloto de ese avión. pic.twitter.com/Vh2biXAiOG — Jorge Barros (@PapetoBarros) 18 de mayo de 2019

Claro que si… A demas…. Estoy en el siguiente vuelo… No te preocupes…. Ya volaremos.. 😍😍😍 — Juaи Paвlo Taяazzoиa (@PappoTarazzona) 19 de mayo de 2019

De acuerdo Lina, quien dijo que debemos seguir un “prototipo” de vida al que muchas mujeres se ciñen para “encajar” Todo llega en el momento adecuado y cuando menos se espera. 🙌 — Karoll Dayana (@kdayana_niro) 18 de mayo de 2019