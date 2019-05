“La mayoría me va a decir: ‘¡Ay, otro tatuaje! ¡Se va a dañar la vida!’”, dijo el antioqueño, novio de la presentadora Melina Ramírez, y continuó:

“Y antes de que me digan que un tatuaje le daña a usted la vida, quiero decirle que no es eso lo que se la daña, sino su miedo, sus cálculos y estar pensando todo el tiempo que eso es una condición para que a usted le vaya bien o mal, los tatuajes, no es así”.