La periodista Camila Chaín contó con detalle al programa de entretenimiento cómo fue el robo que le hicieron en su apartamento ubicado en el municipio de La Calera, Cundinamarca.

Camila Chaín habló sobre el robo a su apartamento

Después de un proceso tedioso y sin respuestas ha decidido hablar con los medios sobre ese episodio que todavía la tiene consternada.

“Llegué a Bogotá en el 2007 y me quedé a vivir en La Calera en 2012, allí tengo mi apartamento y donde ahora vive mi esposa y mi hijo. El robo pasó el 7 de diciembre del año pasado y decidimos ir con mi pareja y mi hijo Tobías a pasar estas fechas en Barranquilla”, contó Chaín.

Luego, expresó: “Dejamos a una persona de confianza en la casa porque tenemos dos gatos. Y ella lo que hacía era revisar si estaba todo bien con ellos. Ese día le dijimos que solo fuera en horas de la mañana y que en la noche no se preocupara, que pasara la festividad en su casa”.

Los ladrones ingresaron al apartamento a mediodía como se registra en algunos videos que emitió el programa en vivo y allí se percataron de que en unas maletas se habían llevado sus pertenencias de valor, que ascienden a los 40 millones de pesos.

“Al otro día, 8 de diciembre, nuestra empleada nos llama asustada y nos dice: ‘Ayer dejé todo arregladito y aquí hay cosas que están en desorden y empezamos a revisar que los portátiles no estaban, dos celulares no aparecieron, joyas de Kelly y Tobías no estaban, ni la cámara profesional estaba”.

Chaín llamó a la Policía y a la Sijin y ellos llegaron hasta el apartamento para revisar todo, sin embargo, han sido meses de negligencia para la pareja porque no les han resuelto nada.

“El portero no les pidió nada y se hicieron pasar como residentes del conjunto donde vivimos y los dejaron pasar como si nada porque uno de ellos saludó a un residente diciéndole: ‘Vecino me ayuda abrir esta puerta’ Y el vecino lo ayudó. 30 minutos después se van del conjunto y hasta se chocaron las manos con los porteros”.

Chaín hace esta denuncia para que las autoridades le ayuden a investigar a fondo este tema y den con los responsables.

