Camila Chaín y Kelly Barrios se convirtieron en madres en abril de 2023, después de un buen tiempo de hacer intentos y sacrificios para que el tratamiento de inseminación diera resultados. Pero poco más de un mes después de esa alegría, la pareja recibió una sorpresa nada agradable desde la EPS a la que está afiliada la locutora por cuenta de la licencia de maternidad.

Por medio de sus redes sociales, la misma Camila dio a conocer que le habían devuelto una carta de esa institución para indicar que no habían aprobado el pago. Y aunque ella aceptó que canceló su mensualidad un día después, dio sus argumentos para que esto no fuera a afectarla y se entendiera su situación.

Después de poner una serie de publicaciones en Twitter explicando el caso, también hizo una transmisión en sus perfiles para que pudieran ayudar con el tema a ella y su pareja.

Queja de Camila Chaín porque su EPS no reconoció la licencia de maternidad

Este es el resumen de los trinos que puso finalizando el mes de junio:

“Solicité mi licencia de maternidad y estuve esperando la respuesta. Fui mamá el 10 de abril y hoy recibí la notificación. Me la han negado, porque en mayo tenía fecha límite de pago el 11 y pagué el 12. Yo no puedo creer que, luego de años y años de aportes, se me niegue la licencia por este único pago (un día después de la fecha límite)… sólo encontraron que, un mes después del parto, fecha en la que estoy en plena recuperación y con mi hijo 24/7 pagué, según ellos, tardísimo y por eso no merezco mi dinero”.

Y en una entrevista que dio al programa ‘Lo sé todo’, contó: “Metí los papeles, que no son fáciles, tampoco, para la licencia y me la han negado”. Además, confirmó que sus reportes en redes han servido para alertar a los responsables de dar respuesta y solucionar todo lo ocurrido:

“Todavía estamos en esas… Esa vaina ya escaló, el trino que puse se volvió viral. Mi intención no era de ‘usted no sabe quién soy yo’, nunca he sido así. Mi intención es resolver algo que es un derecho y me siento tan indignada porque como madre uno se siente más indignado”.

Y es que la queja de Chaín es clara y directa por sus derechos y los de su hijo Tobías: “Estamos hablando del mínimo vital de una mamá con su hijo, qué duro, eso me dolió. Me siento dolida porque no esperé, no solo, que me pasara a mí, sino a cualquier mamá o a cualquier papá, eso no le puede pasar”. Como a la periodista le llegaron muchos mensajes de apoyo, pero también de reclamo porque le estaban solucionando su situación por ser figura pública, ella aclara que lo hace en nombre de todas las madres y padres que pasan por irregularidades similares:

“Eso lo van a solucionar, pero ¿por qué tengo que hacer un escándalo por eso y por qué me van a prestar atención a mí y no a cientos de casos? Estoy que recojo a todos esos casos y pongo una queja grupal”.

Para finalizar, Camila Chaín hizo un llamado para que los derechos de las madres se respeten, así como ha hecho cuando tiene que abogar por la comunidad LGBTIQ+: “Hay que hacer mucha pedagogía, todavía nos queda mucho por hacer, pero Colombia ha avanzado mucho en materia de leyes y de derechos. Nos alegra mucho y gracias a la gente que estuvo hace muchos años peleando por eso, pero falta pedagogía, porque una cosa es ‘aquí están sus derechos’ y otra cosa es ‘¿qué hacemos con ellos?'”.