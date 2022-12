Camila Chaín y su esposa Kelly Barrios cuentan los meses para recibir a Tobías, su primer hijo. Desde que se casaron, hace cinco años, la periodista y la veterinaria quisieron agrandar la familia y tuvieron latente el deseo de tener su primogénito.

La locutora de 43 años, derrite a sus seguidores con las tiernas fotos familiares que publica durante su embarazo. Por primera vez, Camila se atrevió a mostrar su hermosa barriguita de más de cinco meses de gestación. La publicación, compartida hace un día, reúne más de quince mil ‘likes’.

Así luce la barriguita de Camila Chaín a sus cinco meses de embarazo

Hace un día, la también conferencista, compartió con sus 206 mil seguidores varias imágenes de su bebé en camino. Contrario a sus anteriores publicaciones, esta tenía algo especial, pues era la primera vez que mostraba su barriguita.

Mientras Camila y su esposa disfrutaban de un paseo por las playas de Aruba, Kelly Barrios capturó un momento de la periodista, en vestido de baño, apreciando el atardecer junto al mar. “Vivir para dar vida. Amor y gratitud por cada día de nuestra existencia, Tobías”, escribió Chaín junto a la foto de cuerpo completo.

Camila Chaín reveló sus síntomas en el embarazo

Con solo dos meses de embarazo, la barranquillera contó a sus seguidores los malestares típicos de gestación que sufrió desde muy temprano. “¿Ustedes alguna vez fueron a una fiesta y aceptaron tomar un poquito de ron después otro poquito de whisky, alguien les dio un Gin-tonic y terminaron con un vodka? Así me siento embarazada, con un guayabo de mezcla de licor, no un guayabo normal, no, sino un guayabo de ‘me pasé’”, contó con humor en un video.