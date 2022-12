Aunque para muchos suene extraño, la presentadora y la cantante tienen una debilidad en común respecto al calzado que utilizan regularmente. Según explicaron las dos en diferentes entrevistas, los tacones sí o sí tiene que hacer parte de sus closets.

El gusto de la ‘reina de la tecnocarrilera’ lo reveló en el programa The Suso’s Show, cuando fue invitada junto a los demás jurados del programa ‘La descarga’: Santiago Cruz, Maía y Gusi.

En una parte de la entrevista, Suso le mostró una imagen de su closet con más de 6 pares de tacones, por lo que la vallecaucana reconoció la gran pasión que tiene por estos.

“De tacón soy talla 15 […]. Tengo un montón, me encantan los zapatos. Me gustan más que los bolsos, me gustan los zapatos con personalidad y que tengan algo distinto a los demás. Me los disfruto mucho”, aseguró Marbelle.