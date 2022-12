“Mi papá tuvo unos temas de salud algo complicados y tuvieron que operarlo”, fue lo primero que expresó la famosa colombiana en la edición impresa de Navidad de Aló, y luego agregó qué fue lo que le pasó a su padre.

“Él es diabético hace muchos años y digamos que, a mí no me gusta contar mucho estas cosas, pero tuvo que someterse a una cirugía de riñón porque tenía un cáncer encapsulado, fue una cosa muy dura que como familia nos tocó afrontar”, dijo Laura Acuña en la revista.

(Vea también: Laura Acuña y la crisis económica (asociada a crédito) que vivió con su familia)

Por fortuna, y de acuerdo con la declaración de la estrella de la televisión, “todo salió bien” para don Germán Acuña y hoy ya “está sano”, hecho por el que su afamada hija le da “gracias a Dios”.

En la charla, la celebridad santandereana (que ya dijo si está embarazada) no solo mencionó cómo fue para la familia asumir una situación tan dura, sino la forma en que lo tomó el afectado, pues, según la presentadora, para su papá “fue terrible”.

“Es decir, psicológicamente lo afrontó muy bien, pero obviamente no fue sencillo, ha sido deportista, no fuma, no toma, son 50 años de hacer ejercicio, de comer bien, etc. Sin embargo, son situaciones que te recuerdan que debes estar la mayor cantidad posible con las personas que quieres, porque la vida te puede cambiar de un minuto a otro”, narró la mujer que se casó con Rodrigo Kling.