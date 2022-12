Pedro González, como se llama de verdad ‘Don Jediondo’, entró al set del programa, con sus compañeros de ‘La vuelta al mundo’, y no saludó bien a ‘Cata’ Gómez’ ni a Carolina Cruz.

Por eso, la conductora de televisión antioqueña le dijo, con tono de reclamo: “¿Usted por qué no saluda? ¿Durmió conmigo o qué?”, y enseguida le añadió algunas risas, mientras el comediante se devolvía a darle un abrazo, como se ve en el video que aparece al final de esta nota.

La situación no terminó ahí, pues segundos después ‘Caro’ Cruz le preguntó al nacido en Sutamarchán: “¿Por qué no me diste pico?”. ‘Don Jediondo’ fue hasta donde estaba la exreina del Valle del Cauca y, después de hacerle una broma, le dio un beso en la mejilla.

Ante esos desplantes, con la tradicional forma jocosa de ser del humorista, siguieron los reclamos de las presentadoras de ‘Día a día’ para molestarlo y sacar risas. Es más, en la historia terminó involucrada Melina Ramírez, quien llegó con ‘don Jediondo’, pues son pareja en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

“‘Caro’, ¿sabes qué es lo que pasa? Como vino con Melina, se olvida de nosotras”, expresó Catalina, quien en 2022 cantó sus canciones top de Vicente Fernández.

“Cuidado que Melina se pone celosa”, gritó Carolina Soto, otra presentadora del matutino, por lo que los integrantes de ese espacio y los invitados siguieron el juego de ‘celos’ y añadieron frases como: “Melina, él cambia, cuando está contigo es una cosa”.

‘Meli’ rio con lo sucedido y abrazó a ‘Don Jediondo’, aunque después se separó de él porque bromeó que le iba “a dañar eso”, aparentemente refiriéndose a la relación de ella con el actor Juan Manuel Mendoza.

Video: reclamo de Catalina Gómez (y Carolina Cruz) a ‘don Jediondo’ en ‘Día a día’

La grabación de lo sucedido circula en redes sociales y este es un hilo que muestra, en dos videos, los reclamos de la comadre de Iván Lalinde y ‘Caro’: