Hace unos meses la ‘Gorda’ Fabiola anunció que su hija Alejandra Valencia se había casado con el médico que trató a la humorista cuando estuvo grave de salud hace un tiempo.

Luego, reveló que, aunque la boda fue un cuento de hadas, hubo un hecho que empañó la celebración. De acuerdo con la comediante, ella contrató una empleada doméstica para que se encargara de todos los oficios generales de la casa de su hija el día del matrimonio.

Pero, para su sorpresa, la mujer se robó los sobres de dinero que los novios recibieron por parte de sus invitados, y hasta la fecha no han sabido más de ella.

Sin embargo, al parecer la familia de la ‘Gorda’ Fabiola no ha tenido mucha suerte, pues recientemente protagonizaron otro caso similar.

Nieto de la ‘Gorda’ Fabiola fue víctima de hurto por empleada doméstica

La comediante contó que, una vez más, otra empleada doméstica los robó. La ‘Gorda’ Fabiola detalló en el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ que su hija necesitaba la ayuda de alguien para las labores del hogar, por lo que llamó a una empresa que ofrece este tipo de servicios, pero no había nadie disponible.

Tal situación llevó a la mujer a buscar en Internet una empleada doméstica, y la encontró. “Fue un grave error”, indicó Fabiola.

“Llegó la chica espectacular y tuve la oportunidad de conocerla el día que se graduó mi nieto. Era una mujer muy atenta. Entonces, le entregamos los regalos a mi nieto que incluía lluvia de sobres con dólares, y él guardó el dinero en su mesa de noche”, inició narrando la humorista.

“Después me llamó mi hija para contarme que no aparecía la plata de mi nieto. Llamaban y llaman a la empleada y ella no contestaba. Indudablemente ella se había llevado la platica”, aseguró.

Ante la negativa de la mujer de responder las llamadas, decidieron comunicarse con ella desde el teléfono de una amiga para así ponerle una trampa. “Le dijimos que estábamos buscando una empleada doméstica, y ella aceptó la cita y ahí le hicimos la encerrona”, señaló entre risas la mujer.