Mi papá fue operado, mi mamá se quedó acompañándolo y pues yo le hice una pequeña bromita, espero no condenarme por esto 🙈🙈🙈 pero mi mamá sabe que es con mucho cariño, desde que estaba en el colegio lo he hecho y sigue cayendo 🙈🙈🙈 #llamada #broma #mama #inocente #humor #hijo #maldad #perdon #hospital #telefono