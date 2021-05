green

El manuscrito del compositor estadounidense, que cumplió 80 años este lunes, será subastado junto a otras pertenencias de íconos de la música norteamericana en el evento ‘Music Icons’ de la casa de subastas Julien’s, detalló Reuters.

“Ese es el artículo más caro de la subasta de junio. Está con todas las anotaciones manuales de Bob Dylan, incluidas las anotaciones de acordes”, indicó Martin Nolan, director ejecutivo de Julien’s, en diálogo con la agencia de noticias.

La casa de subastas estadounidense añadió que el manuscrito de 1969 del ganador del Premio Nobel de Literatura será vendido por hasta 600.000 dólares (2.240 millones de pesos, al cambio de hoy), señaló Reuters.

Otros artículos de Dylan a la venta incluyen varias piezas de arte originales firmadas por él y una carátula autografiada de su álbum de 1964, ‘The Times They Are a-Changin‘, complementó la revista Rolling Stone.

Entre los instrumentos que se subastarán se incluyen la guitarra ‘Cloud 1994’ de Prince, fabricada por Andy Beech, y cinco guitarras Charvel EVH Art Series diseñadas, autografiadas y tocadas por el ícono del rock Eddie Van Halen, apuntó ese medio.

La batería Ludwig de Alex Van Halen, que tocó en la gira ‘Invasion Tour’ de Van Halen en 1980 y que ha sido exhibida en el Salón de la Fama del Rock & Roll, también se venderá y se estima que alcanzará entre 200.000 y 300.000 dólares, agregó esa publicación.

En un comunicado, Van Halen dijo que el 100 % del precio de venta de la batería se donará a organizaciones benéficas a través de la Fundación Frangioni y Mr. Holland’s Opus, indicó Rolling Stone.

Asimismo, se subastará una caricatura de autorretrato que Kurt Cobain dibujó en una papelería del TNT Music Center en Singapur (precio estimado de 20.000 dólares).

También saldrá a la venta una serie de cartas escritas a mano que Britney Spears le mandó a su novio de la escuela secundaria (precio estimado de 6.000 dólares), al igual que una colección de letras manuscritas de Bernie Taupin, incluidas las de algunos de los mayores éxitos de Elton John como ‘Bennie and the Jets’ y ‘Saturday Night’s Alright for Fighting’.