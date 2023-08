Beyoncé, en el Raymond James Stadium, donde interpretaba la canción Love On Top en su gira Renaissance World Tour que la llevó por varios países de Europa y ahora está en Estados Unidos, sorprendió a sus fanáticos diciendo “Shakira, Shakira” y el momento quedó captado en un video, que se difundió rápidamente por las redes sociales. La cantante norteamericana presento recientemente su propia colección de ropa.

#EsTendencia: Beyoncé menciona a Shakira en su concierto de esta noche ♥️pic.twitter.com/xCks5y0QAd — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) August 17, 2023

El video generó varios rumores. Uno de ellos, que la artista barranquillera estaba en el público disfrutando de la presentación de Beyoncé. Otro de los rumores fue que era la manera de Beyoncé de anunciar una colaboración con Shakira o incluso que anunciará una presentación en Colombia.

Aunque solo fueron suposiciones, los fanáticos se emocionaron por la mención a la barranquillera y se convirtió en tendencias. Pero todos estos rumores distan de la realidad. Aparentemente, una fanática de Beyoncé, llamada Shakira, aclaró que la cantante la saludó a ella y no a la colombiana.

“Hola chicos. Mi nombre es Shakira. Era mi cartel el que ella (Beyoncé) estaba viendo. Yo estaba sentada en la zona pure honey, en las gradas del escenario VIP B. Me volví loca cuando ella dijo mi nombre”, escribió la fanática en un comentario en Instagram.

Esto se comprobó al analizar el video, donde se ve que Beyoncé, antes de decir el nombre de Shakira, mira atentamente a un grupo de fanáticas ubicadas en el costado del escenario. Lee un cartel y dice el nombre. Además, en las historias de la fanática, se documentaron varios momentos de su asistencia al concierto y emocionándose cuando la menciona.

En una de las publicaciones, la joven muestra el cartel que llevó al concierto para conseguir la atención de Beyoncé: “Say my name, say my name, Shakira”, se lee en el cartel.

Todo fue una coincidencia. Beyoncé, quien sigue haciendo historia ariiba de los escenarios, solo cumplió el sueño de una de sus fanáticas llamada Shakira, el nombre idéntico al de la artista barranquillera.