‘Her & Him’ es el título de la cinta que presentará Thorne, uno de los nombres que hace parte de la serie ‘Directores visionarios’, proyecto de la famosa web de videos porno.

“Lo que me inspiró a hacer la película fue pensar en la relación de dominación que hay entre un hombre y una mujer, y cómo eso se relaciona en nuestro mundo general, además del escenario sexual”, dijo la actriz en una entrevista hecha por Pornhub.

La historia, según The Sun, está inspirada en ‘Romeo y Julieta’. Sobre la visión de la misma, Bella, que hace poco se declaró pansexual, dijo a su aliado que lo que quiso fue, “básicamente, crear estos dos personajes dinámicos que pueden cambiar de dominantes a sumisos”.

La experiencia, que Thorne calificó como “interesante” y en medio de un “ambiente muy divertido”, tiene como protagonistas a Abella Danger y a Small Hands.

La película se proyectará el 11 y 15 de septiembre en el mencionado festival, y llegará a Pornhub después de su participación en el encuentro de cine.

“Si crees que el porno es incómodo, lo siento, pero no hagas que otros se sientan incómodos por estar bien con eso, porque al final del día es sexo, algo que el cuerpo humano quiere, necesita y pide constantemente […] No hagas a otro sentirse mal por estar bien con su sexualidad”, reflexionó al final de la entrevista la autora de ‘The Life Of A Wannabe Mogul’, como se puede ver a continuación.