En una entrevista concedida a la cadena ABC, Thorne aseguró que “en realidad era pansexual y no lo sabía”; aunque hace tres años se declaró como bisexual en respuesta a un usuario que le planteó la pregunta en Twitter.

“Recientemente me di cuenta que soy pansexual. No lo sabía. Alguien me explicó y soy ‘pan’”, dijo en el programa ‘Nighgtline’, en donde de paso, explicó qué significa su nueva orientación:

“Te gustan los seres. Te gusta lo que te gusta. No tiene que ser un chico o una chica, esto o aquello. Es, literalmente, que te gustan las personalidades. Solo te gustan los seres”.

Actualmente, Bella Thorne está en plena promoción de su libro ‘The Life Of A Wannabe Mogul’.

Sus declaraciones sobre la orientación sexual que la define ahora se pueden escuchar en el siguiente video, a partir del minuto 4:40.