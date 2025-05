La reconocida modelo y empresaria colombiana Belky Arizala encendió un fuerte debate en redes sociales tras sus declaraciones en el programa Los impresentables, emitido por la emisora ‘Los 40’.

En su intervención, Arizala expresó su desacuerdo con la participación de mujeres transgénero en certámenes de belleza tradicionales, provocando una ola de reacciones tanto a favor como en contra de su postura.

Durante la entrevista, la exmodelo sostuvo que estos concursos deberían estar reservados exclusivamente para mujeres cisgénero, es decir, aquellas que se identifican con el sexo asignado al nacer.

“En un concurso de belleza que es para mujeres, que participen mujeres. La verdad, yo sé que más de uno me está entendiendo”, afirmó, dejando claro que, para ella, la inclusión de personas trans en estos espacios desvirtúa el objetivo de los certámenes tradicionales. “Si es un concurso de belleza donde participan mujeres, no deberían estar porque no son mujeres las que están invitadas a participar”.