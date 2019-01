Sara y Jesús fueron los concursantes que Arizala dejó en riesgo, así que para ensayar un poco de las emociones que posiblemente los jurados les harían interpretar la modelo, les pidió a sus pupilos que recordaran un momento triste.

En el caso de Sara, pidió que recordara el día que había perdido a su madre. “Yo tenía 10 años, ella se murió de cáncer”, explicó la concursante mientras derramaba algunas lágrimas.

Después de esta escena, que fue una especie de catarsis para Sara, Belky dijo ante cámaras que su madre padece cáncer y comentó con los ojos llorosos: “Yo no me imagino a Belky Arizala sin su mamá […] Me dio más duro aún. Ya la entiendo, ya no vamos a pelear más”.

Este es el video del conmovedor momento:

Pese a la triste situación, la prueba fue recrear la pasión y tanto Jesús como Sara lograron salir victoriosos.