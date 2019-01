Parece que a muchos usuarios no les cae muy bien el reconocido asesor de imagen; hay quienes comentaron que no tiene tacto a la hora de dar las devoluciones a los participantes.

Incluso, varios seguidores del programa aseguraron en Twitter que el jurado les da mucho ‘palo’ a algunos participantes, como Mauricio y Tatiana (esta última ya la reciente eliminada del ‘reality’).

Además, recordaron las épocas en las que a Amparo Grisales no le gustaban algunos detalles de las presentaciones y se atrevieron a compararla con Ramos.

Aquí, algunos de los trinos más graciosos:

TIRANDO BOMBOS Y PLATILLOS Y CUANDO SALIÓ LA PASARELA CON CARA DE CULO Franklin meamarch where is the coherencia? #LaAgenciaBatallaDeModelos

— the less i know the better 🇨🇴 (@harryxnickr) January 16, 2019