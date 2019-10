View this post on Instagram

¡Carmen es puro sabor costeño! 🌟🎉 Al ritmo de tamboras y bailes típicos de la costa, la actriz se gozó su llegada a la boda. ❤💍🌟 . . @cvillaloboss #RevistaVea #love #ElMundoDeLasEstrellas #bodacarmenysebas #felizviernes #wedding #cartagena #instalove #carmenvillalobos #sebastiancaicedo