Y es que el hurto estimado en más de 800 mil dólares se registró en junio de 2018 en un hotel de Rusia, pero en este “no se han tomado la molestia de responder por lo sucedido”, afirmó el artista.

“Esta es la gota que rebasó el vaso”, agregó el intérprete, que enseguida recordó cómo fue lo sucedido: “Hace un año me robaron todas mis joyas y pertenencias de mi habitación del hotel Four Seasons de Moscú, en pleno Mundial, sin siquiera forzar la puerta”, dijo.

Asimismo, en medio de su molestia, indicó que ya le queda difícil poder sentirse tranquilo en hoteles de esa firma.

“Si hace un año fueron cosas materiales, el día de mañana puede ser mi seguridad, mi integridad o mi vida la que esté desprotegida. En esa cadena de hoteles ya no me siento seguro y, al parecer, no le importa”, aseguró.

“Qué pena hacer esto público, pero necesito una solución”, puntualizó Maluma en su cuenta en la red social, donde publicó su mensaje en inglés y en español, como se puede ver a continuación: