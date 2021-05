Aunque no ha trabajado hasta el momento en muchas producciones, Demian Dos Santos continúo el legado de sus padres y tomó la determinación de dedicarse al mundo de las artes como profesión, informó El Tiempo.

El impreso, igualmente, recordó que el joven de 22 años debutó actoralmente en 2019 junto a su madre, Aura Cristina Geithner, en la película mexicana ‘Eres o te hacen’, realizada por la productora Solano.

En la actualidad, el joven también ha aprovechado las diferentes redes sociales para compartir algunas vivencias y procesos que ha experimentado en el último tiempo, sobre todo durante la pandemia.

Demian, que también es hijo del reconocido actor Marcelo Dos Santos (que está trabajando en la ‘Reina del Flow 2’), no describe mucho sobre él en su perfil abierto de Instagram, donde se presenta como artista y cuenta con alrededor de 20.000 seguidores.

Con respecto a la cuenta de OnlyFans de su madre, Aura Cristina Geithner aseguró en Pulzo que su hijo siempre la ha apoyado y la felicita por los contenidos que ha venido compartiendo. Sin embargo, también le hace saber cuándo una foto no le gusta.

“Obviamente, alguna vez, él me comentó, me lo dijo: ‘Oye, mami, yo respeto tus publicaciones, pero hay unas con las que no estoy muy de acuerdo, pero yo las respeto. ¡Te admiro!’”, indicó la actriz, que además afirmó que OnlyFans es muy rentable.