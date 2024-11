Por: Canal Uno

La modelo colombiana Angélica Jaramillo, conocida por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, estuvo en una emotiva entrevista en Semana, en la que relató con detalles su difícil experiencia en un centro de rehabilitación al que fue llevada contra su voluntad.

En su relato, que incluye momentos de sufrimiento, resistencia y finalmente una fuga desesperada, Jaramillo compartió las razones que la llevaron a escapar el 3 de noviembre de 2024.

“Me drogaron para llevarme ahí”

Según Jaramillo, la situación fue tan extrema que ella misma comenzó a planear su escape desde el primer día. “Yo venía pidiendo que, por favor, no me negaran la llamada a mis hijos y que me dejaran hablar con mi familia. Lo venía planeando desde el día que entré. Cuando me meten en esa celda, duré dos días que no me paraba, y cuando me pude parar, estaba supremamente aporreada, o sea, los brazos, todo vuelta nada”, relató.

La modelo indicó que, durante sus primeros días en el centro, su cuerpo sufrió los efectos de un trato violento y de la medicación a la que fue sometida sin su consentimiento. “Me drogaron durante dos días con dosis altísimas para dormirme, para entrame a ese lugar. Dosis altísimas que no era necesario, pudiendo haberme dicho: ‘Mire, ¿quiere ir a ese lugar? Es un lugar que hemos investigado, nos parece de esta forma’”, aseguró.

“Me sentía secuestrada”

Angélica describió las condiciones dentro del centro como una “prisión”. Señaló que, a pesar de su buen comportamiento, las condiciones no mejoraron y su proceso terapéutico era prácticamente inexistente. “Yo me empecé a ganar la confianza, empecé con buen comportamiento, empecé a hacer oficio, todos los días teníamos que hacer oficio, y no me parece mal, porque yo siempre he sido muy juiciosa”, explicó, aunque también expresó su frustración ante la falta de visitas y comunicación con sus seres queridos.

De acuerdo con su relato, lo peor fue la falta de información y apoyo emocional. “La dueña del lugar decía que mi caso era diferente, que era un caso especial y que lo trataba personalmente, pero ella nunca aparecía; la llegué a ver dos veces, dos o tres veces en 26 días”, contó. Además, en medio del abuso, ella comenzó a sentir que su libertad estaba siendo arrebatada. “Me sentía secuestrada, me sentía impedida, le decía: ‘No soy interdicta, me quieren hacer sentir así. Yo no estoy incapacitada ni soy una persona que obra a través de incoherencias’”, añadió.

“Me escapé el domingo al mediodía”

El 3 de noviembre, aprovechando una oportunidad inesperada, Jaramillo logró escapar del centro. “Cuando abrieron la puerta para que ese carro saliera, yo salí corriendo como una loca cuesta abajo por esa montaña”, narró. La ocasión surgió cuando un empleado del centro se enfermó y el personal abrió la puerta para permitirle a un taxi ingresar. “Yo dije, la mano de Dios me puso. Mi Dios abrió esa puerta para que yo saliera”, expresó sobre el momento crucial de su fuga.

La modelo huyó sin dinero, documentos ni rumbo fijo, confiando únicamente en su determinación y en su fe. “No sabía dónde iba a llegar, no sabía dónde estaba, no tenía la menor idea, pero dije, la mano de Dios me puso. Mi Dios hizo todo de una manera que yo dije: ‘eso solamente lo hizo él’”. Jaramillo destacó el apoyo inesperado de un taxista, quien la ayudó tras reconocer su situación. “Me dijo: ‘Venga, venga, usted ya se voló, usted ya es responsable de aquí en adelante de lo que haga; la queremos ayudar, Angélica. Usted no se merece eso’“.

“Demostrarle al mundo de que está hecha”

Angélica concluyó su relato con una reflexión sobre su escape y su deseo de continuar adelante, especialmente por el bienestar de sus hijos. “Demuéstrele al mundo de lo que usted está hecha, de ese talento que mostró allá adentro a los muchachos y a nosotros”, le dijo el taxista en apoyo a su huida. A pesar de los traumas y la angustia vividos, Jaramillo subrayó su resiliencia y su compromiso con el futuro.

