Hace unos meses, durante una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, Angélica Jaramillo mencionó que había estado consumiendo sustancias nocivas por un tiempo y expresó su necesidad de recibir ayuda.

Debido a la desafortunada noticia, sus seguidores han estado muy atentos a cada detalle y movimiento de la modelo. El fin de semana pasado, Laura Jaramillo reveló en sus redes sociales que su hermana había ingresado a un centro de rehabilitación en la ciudad de Medellín.

La empresaria reveló que inicialmente intentaron manejar el proceso en el ámbito familiar, pero debido a la complejidad de la situación, decidieron buscar asistencia profesional.

“Nuestro verdadero motivo de venir a Medellín no fue para pasear, sino para traer a mi hermana a un centro de rehabilitación. A pesar de todos nuestros esfuerzos como familia, no pudimos ayudar a Angélica, ya que ella no se dejó apoyar. Lamentablemente, tras hacerse público su problema, en lugar de mejorar, la situación empeoró”, expresó en sus historias de Instagram.