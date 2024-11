Hace unas semanas, Angélica Jaramillo sorprendió a sus seguidores al confesar el problema que tenía con las drogas desde hace varios años. Luego de eso, sus hermanas salieron a contar que era una situación que ya conocían y que estaban luchando junto a ella para superar su adicción.

De hecho, Laura, una de las hermanas, señaló que había sido internada en un centro de rehabilitación, debido a la imposibilidad de la familia de ayudarla en su proceso de recuperación.

Sin embargo, este viernes 8 de noviembre, la exprotagonista de Novela reapareció en una entrevista con Semana y contó que el pasado fin de semana se escapó de dicho lugar.

“Mi familia quiso ayudarme y me metió a un sitio de recuperación, pero a la fuerza y a las malas. Prácticamente, me sentí como si me tuvieran secuestrada […]. Estuve 26 días, 8 días en una celda, y personas me forcejearon horrible y me lastimaron”, aseguró inicialmente en el mencionado medio.

En su relato, la modelo mencionó que desde que ingresó al sitio buscó la manera de dejarlo. Además, señaló que pasó por varias situaciones de maltrato y que las condiciones no eran las mejores.

“Yo venía pidiendo que no me negaran la llamada a mis hijos y que me dejaran hablar con mi familia. Cuando me meten en esa celda, yo quedo muy aporreada y duré dos días que no me paraba de la cama. Estaba vuelta nada y dije ‘no puedo estar aquí, esto no es un lugar para mí’”, agregó en la revista.

¿Cómo se escapó Angélica Jaramillo de donde estaba internada?

Su salida del lugar de rehabilitación se dio el pasado domingo 3 de noviembre, luego de aprovechar una oportunidad en la que las puertas del sitio fueron abiertas.

“Yo me vuelo de allá cuando el cocinero se enfermó […]. Llegó un taxi y abrieron la puerta para que el carro saliera y ahí salí corriendo como una loca por esa montaña. Me escapé el domingo al mediodía de ese lugar”, relató en el mismo espacio.

Luego de salir, la también presentadora se puso en contacto con su mamá, quien le pagó un pasaje de bus para que se fuera a Bogotá.

“Si no me vuelo, no sé qué hubiera pasado conmigo. Yo no estaba feliz con las condiciones y el trato que estaba recibiendo”, relató al respecto.

