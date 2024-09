La conocida actriz colombiana Ana María Trujillo, quien participó en la producción ‘Pedro, el escamoso 2’, compartió emotivas declaraciones sobre el profundo impacto que ha tenido en su vida el fallecimiento de su hijastra, Kimberly Arata.

(Vea también: “Mi mamá se iba decayendo”: hijo de ‘Gorda’ Fabiola destapó cómo fueron sus últimos días)

Qué le pasó a la hijastra de Ana María Trujillo

La joven falleció a la temprana edad de 33 años. En una reciente entrevista para el programa ‘La sala de Laura Acuña’, Trujillo relató la trágica noche en que ocurrió el suceso. Explicó cómo ella y su esposo fueron abruptamente informados de la condición crítica de Kimberly, quien se encontraba en Miami.

“Recibimos la llamada devastadora de que Kimberly estaba en el hospital, en estado de coma. A la media hora, otra llamada nos confirmó la peor noticia, su cuerpo no había resistido“, narró la actriz visiblemente emocionada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Sala De Laura Acuña (@lasaladelauraacuna)

(Vea también: “Me siento paralizada”: actriz Ana María Trujillo, desconsolada por muerte de su hijastra)

La actriz describió las complicaciones de salud que enfrentó a Kimberly, detallando cómo una combinación de influenza y Covid 19 agravaron su estado de salud, llevándola a un paro cardiorrespiratorio. “Era una situación muy difícil, estaba muy delgada y su salud no aguantó”, explicó Trujillo.

Ana María Trujillo sufrió depresión, luego de su divorcio

Antes de estar con su actual esposo, Trujillo mantuvo una relación con Francisco Cardona, el papá de sus hijas. A pesar de que la actriz contó que pensó estar toda la vida con el mismo hombre, hasta que se dio cuenta de que no había nada que hacer:

“Yo estuve cinco días hospitalizada por depresión, hasta que llegó un momento en el que dije: ‘Yo voy a joder mi vida, que tengo una, tengo 37 años, todo lo que me falta por vivir, ¿me voy a dañar mi vida por un hombre? O sea, yo no puedo creer que me esté haciendo este daño’. Ahí dije que no más”

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.