Ana Lucía Domínguez se ganó un reconocimiento importante gracias a su papel en ‘Pasión de gavilanes’ y tuvo grandes espacios en otras producciones. Sin embargo, decidió expandir sus oportunidades en México, donde vivió durante varios años.

(Vea también: Ana Lucía Domiguez botó la casa por la ventana y está vendiendo su ropa en línea)

Luego de 15 años de feliz matrimonio y estabilidad tanto personal como profesional, la vida la bendijo con el bebé que durante tanto tiempo buscó, pero que, por cosas de trabajo, lo había pospuesto.

Luciana llegará a su casa en unos pocos meses y la noticia ha alegrado a muchos de sus seguidores.

En una entrevista, Domínguez decidió hablar de cómo lleva su proceso de embarazo y si ha tenido muchos síntomas que le hayan impedido estar bien o disfrutar su etapa de ensueño.

Para su suerte, Domínguez está más feliz que nunca porque no ha tenido que enfrentarse a situaciones incómodas o molestas durante este tiempo:

“En mi caso, ha sido un embarazo bendecido. Lo único raro que he sentido es que me dan episodios de sueño y tengo que dormir 20 minutos y como que vuelvo y me activo. Antojos no me han dado. A mí me gusta mucho el picante y la comida mexicana, así que acá en Madrid he buscado restaurantes, pero siempre me ha gustado, así que es normal”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

(Vea también: Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas revelaron el sexo de su bebé; ya le tendrían nombre)

Buscando un nuevo horizonte en su carrera, viajó para instalarse en esta ciudad europea, pero la noticia del embarazo le cambió los planes por completo:

“Es el mejor personaje de mi vida y ha sido un momento tan esperado para nosotros como pareja que, por supuesto, me quiero tomar todo el tiempo del mundo. Estamos estrenando una nueva vida, una ciudad mágica que nos encanta y que nazca Luciana acá en España es maravilloso. He trabajado 30 años de mi vida y este es el momento ideal para mí“.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.