Después de que a comienzos de marzo los actores enternecieran las redes con la noticia de su embarazo, recientemente Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas volvieron a compartir una gran noticia con sus seguidores: la revelación del sexo de su bebé.

Ambos aparecieron en una celebración muy sencilla, con algunos globos y pastelitos rosados y azules. También estuvieron en compañía de amigos, como el actor Christian Tappan, y se conectaron a distancia con sus familiares. Cabe señalar que Ana Lucía y Jorge se encuentran actualmente radicados en Madrid (España).

En la emotiva grabación, Jorge revienta un globo que tiene escrito “¿Niño o niña?” y al hacerlo sale una ola de destellos rosados, lo cual indica que tendrán una niña. Tras la noticia, los esposos se abrazan y celebran junto a los presentes el emotivo momento.

(Vea también: Ana Lucía Domínguez se volvió a casar en sencilla ceremonia; su vestido llamó la atención)

Asimismo, en una historia de Instagram, Ana Lucía compartió unas fotografías junto a su esposo y confirmó que su hija se llamará Luciana, pues en una entrevista pasada había mencionado que ya le tenía nombre a su bebé.

“Siento que vamos a ser padres, no sé cuándo… Se llama Luciana. La consiento, me consiente la barriga y hablamos de ella todo el tiempo. Ahora, si sale niño va a tener otro nombre. Me encanta Eduardo por mi suegro, en paz descanse. Eduardo José, podría ser, pero Luciana sí seguro”, mencionó la actriz en una entrevista con la periodista Eva Rey en 2023.