Ana Karina Soto suele ser muy familiar y el pilar más importante que tiene en la vida es su hijo Dante, quien se ha convertido en el centro de la casa y hasta sacó los dotes artísticos de sus padres protagonizando ya varias producciones audiovisuales.

A pesar de que la presentadora ha dicho que ama que su hijo sea muy independiente, está pasando unos malos días debido a que el niño no habita en casa por estos días y decidió contarles a sus seguidores lo triste que se siente debido a la ausencia de Dante.

“Les quiero contar algo, llegamos del cine club, después de la proyección hubo un conversatorio superchévere y llegamos acá al apartamento y como Dante se quedó con la abuela Martha en Ibagué, ustedes no se alcanzan a imaginar el vacío tan horrible que se siente. O sea, impresionante, hasta Valkyria está ahí toda aburrida, achantada, mírenla. ¿Qué pasó mi amor, extrañas a Dante? No deja de mirar la puerta. Valky, ¿qué pasó mi amor? Ella me ignora y todo”, afirmó la presentadora.

Mostró a la mascota de la casa y estaba acostada mirando constantemente la puerta esperando a que llegara el niño.

Eso sí, contó que aprovechó para ver una serie junto a su esposo Alejandro, pasaron el día acostados y hasta decidieron tener un día de Spa para reforzar su lazo de esposos, como lo han hecho a lo largo de su relación.

Por qué Ana Karina Soto no se ha casado con Alejandro Aguilar

A pesar de que llevan juntos más de 13 años, la pareja no ha llegado al altar porque el productor de cine no se lo ha pedido. Ya tienen un hogar conformado, pero ella aún sueña con llegar a tener la bendición de Dios.

Además de eso, se niega a pedírselo a ella, así que afirmó que si Aguilar no lo hacía, estaría dispuesta a irse a la tumba como una solterona.

