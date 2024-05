Ana Karina Soto ya tiene una familia conformada junto a Alejandro Aguilar. La pareja ha tenido que enfrentar diferentes críticas por parte de los seguidores, no solo porque algunos consideran que no hacen una buena unión, sino también por los videos de sus momentos íntimos que se llegaron a filtrar en Internet.

(Vea también: “Tengo miedo”: Ana Karina Soto, asustada por celos de ‘Pantera’ en ‘Casa de los famosos’)

A pesar de que han demostrado estar muy firmes con su romance, pues tienen un hijo de por medio, no han llegado al altar, incluso cuando Soto ha manifestado dicho deseo.

En el programa ‘Buen día, Colombia’, Ana Karina Soto tuvo una sección con Ornella, la última eliminada de ‘La casa de los famosos’, en donde manifestó su deseo de que su pareja le pida que se casen, a pesar de estar 15 años juntos.

La exparticipante le dijo que Aguilar ya no daría el paso porque se sentía cómodo como estaba, por lo que le sugirió que fuera ella quien tomara la iniciativa de pedirle a Alejandro Aguilar.

(Vea también: Ana Karina y ‘Culotauro’ tuvieron roce en ‘Buen día, Colombia’ y terminaron hablándose duro)

Ante esto, Soto dejó su punto claro:

“Primero muerta que sencilla. Pues no me casaré, me iré a la tumba solterona entonces“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Buen Día Colombia (@buendiacolombia)

Varios usuarios piensan que dicha pareja ya no llegará al altar, pues Aguilar no se ha manifestado sobre el tema y la presentadora no cree que la fecha sea pronta.

Además de eso, por lo visto, Alejandro Aguilar parece muy concentrado en su vida laboral, teniendo en cuenta que es director de cine, por lo que tiene varios proyectos en mente, incluso con su hijo.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.