El pasado 2 de abril, Claudette Manigat visitó ‘La casa de los famosos’ y se reencontró con su novio ‘Pantera’, quien ya completa tres meses participando en el ‘reality’.

(Vea también: A RCN le tocó pedirle disculpas a Nataly Umaña por palabras soeces: “No lo compartimos”)

Segundos antes de salir de la casa, la mujer les dio algunos besos en la mejilla a ciertos participantes a modo de saludo y entre ellos estaba Julián Trujillo.

Acá, el video del momento exacto:

Esto, al parecer, no le gustó a ‘Pantera’, quien recientemente le contó a ‘La Segura’ lo que tenía en mente para hacer una vez saliera del ‘reality’.

—Ayer en la noche solamente pensaba. A mí me da rabia y siempre he dicho… a veces quiero salir de aquí y preguntarle a Claudette por qué le dio un beso aquí [se señaló el cachete derecho]. No sé— le dijo el actor a su compañera.

—A quién, ¿a Julián? — le preguntó la creadora de contenido.

—Sí— respondió ‘Pantera’.

—¿Y vos confirmaste que eso pasó?— preguntó nuevamente la ‘influenciadora’.

—Sí, yo le pregunté a Julián— contestó el también modelo.

Acá, las imágenes de la molestia que expresó ‘Pantera’ al respecto:

¿Qué dijo Ana Karina Soto sobre actitudes de ‘Pantera’?

Esos comentarios del actor no cayeron muy bien en algunos televidentes, entre ellos la presentadora de ‘Buen día, Colombia’ Ana Karina Soto, quien publicó una contundente frase al respecto en sus redes sociales.

Pero eso no fue lo único que le disgustó a la comunicadora, pues también le dedicó un mensaje al modelo por unas declaraciones en las que aseguraba que Julián Trujillo estaba “haciendo un papel de galán y del que no rompe un plato”.

“Hay personas decentes que pueden hablar sin ofender, sin ser groseros, con educación”, escribió Soto en otra publicación.

Lee También