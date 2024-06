‘Mafe’ Walker salió como una de las participantes más queridas del ‘reality’. A pesar de que no logró salvarse con la votación del público, sí recibió una gran bienvenida a fuera, con los mensajes de sus fanáticos y el apoyó de sus ‘galácticos’, como se hacen llamar los fanáticos de dicha casa.

Luego de que saliera, Walker pasó por varios programas, en los que habló de su experiencia dentro del espacio, que tenía más de 50 cámaras grabando las 24 horas del día.

Sin embargo, una de las entrevistas más especiales que tuvo la exparticipante fue con Ana Karina Soto, quien la recibió en una sección de ‘Buen día, Colombia’.

Además de hablar de su vivencia, la ‘galáctica’ mayor le regaló un momento muy especial a Soto, pues le dio un mensaje de la mamá, quien falleció hace pocos años.

“Me dijo muchas cosas bonitas como desde el amor y comenzó a hablarme como mi mamá. Entonces fue un momento muy duro, muy especial, muy raro, particular y energético. Me empezó a decir que la dejara ir, que ella estaba bien, estaba tranquila. Que era mi mamá la que me estaba hablando con ella. Me puso las manos aquí en el pecho y me dice: ‘Tranquila, es que tienes que dejarla ir, ella está bien y está feliz’”, afirmó Ana Karina Soto.

El video hizo reaccionar a más de un fanático, pues varios usuarios de Internet comentaron y les enviaron mensajes a las dos, ya que Walker también habló de los momentos más difíciles que ha tenido en la vida.

