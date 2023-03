Después del sorpresivo momento que vivió Mary Méndez por un video que sacaron a la luz en ‘La red’ sobre ella, otro programa de Caracol Televisión tuvo a una mujer como protagonista.

Se trata de Amada Rosa Pérez, que desde hace varios años se alejó de la actuación y tomó un rumbo muy diferente. La sucreña se abrió sobre varios detalles de su realidad, incluso años antes de ser famosa.

La mujer que brilló como actriz hace dos décadas se abrió en el magacín ‘Se dice de mí’, en una entrevista conmovedora que replicó la cuenta de YouTube de Caracol Televisión.

Ese fue el espacio en el que la colombiana que fue una de modelo durante varios años hizo público un doloroso episodio que vivió en sus años de juventud, hecho que cambió su vida.

Amada Rosa Pérez reveló duro hecho en su adolescencia

La mujer de 45 años que brilló en la televisión colombiana destapó un tema del que fue víctima hace varias décadas, previo a que fuera una figura reconocida a nivel nacional.

“Creo yo que fue a los 12 años. Fue un abuso, fui tocada. Yo creo que eso marcó mi vida por completo porque rompió algo que se llama la pureza, la inocencia. De ahí en adelante empieza una frustración o una impotencia, más bien, de no poder defenderme”, reveló.

Amada Rosa Pérez reconoció que eso cambió su forma de percibir la intimidad en pareja, al tiempo que indicó que se presentó por parte de una persona allegada a su familia.

“Me dio miedo, me dio pánico decir. Yo sabía que había pasado algo que no era correcto porque eso está impreso en el corazón de todo ser humano. Las cosas cuando no son correctas uno sabe que está actuando mal o que algo pasó que no está bien. Me lo guardé en mi corazón toda la vida y hasta hace unos años atrás vine a contarlo”, reconoció.

Este es el fragmento en el que la mujer que fue actriz en la pantalla chica de Colombia se refirió a ese fuerte episodio de su vida personal y cómo lo asumió.