La sucreña Amada Rosa Pérez empezó su carrera en la actuación desde la década de los 90 en la famosa producción ‘Padres e hijos’. A partir de su participación allí, el reconocimiento que adquirió la posicionó como una de las actrices más destacadas de la época.

Luego de esa interpretación siguió actuando en otras producciones como ‘Vuelo 1503’, ‘Lorena’ y en 2003 protagonizó ‘La costeña y cachaco’. Pero en 2007 se retiró de la actuación por problemas de salud y por decisión personal de tomar un camino religioso.

Qué hace ahora Amada Rosa Pérez

Además de ser actriz, Pérez es comunicadora social y cuando joven estuvo enfocada en el modelaje, pues desde muy pequeña tuvo el sueño de ser reina de belleza.

Sin embargo, desde que dejó de aparecer frente a las cámaras tomó un rumbo totalmente distinto, pues se apegó al catolicismo y ahora la religión es todo sobre lo que habla.

Su aspiración de ser una mujer destacada por su aspecto físico la llevó a realizarse varias procedimientos estéticos, como ponerse implantes en los senos e inyectarse los glúteos con una sustancia que al final eran biopolímeros.

En 2022 la exmodelo, en diálogo con ‘La red’, confesó haber tenido que atravesar “un calvario” por cuenta de los biopolímeros. Y agregó que quizá no porque la engañaran sino porque estaba cegada por la vanidad.

“Hace años supe que tenía Bio-alcamid, no porque la persona que lo hizo no me dijera, sino porque uno es cerrado con la vanidad y uno solo piensa en que supuestamente se va a ver divina. De pronto sí me dijeron que me iban a inyectar eso, pero ni siquiera escuché, porque a mí ella me dijo que no lo necesitaba, que tenía un cuerpo divino”, expresó la exactriz.

Por supuesto, los inconvenientes de salud empezaron a empeorar y, tal como declaró, le daban “dolores en las extremidades, calambres en las piernas y una tortícolis espasmódica terrible”.

“Se me torcían las manos, tenía insomnio y fatiga, hasta que llegó el momento en que quedé prácticamente inválida”, destacó Pérez.

Tras meses de sufrimiento, se sometió a la cirugía de extracción para quedar libre de dicha sustancia, pero como muchas de las famosas que han tenido biopolímeros (entre ellas Lina Tejeiro), sabe que en un tiempo deberá entrar de nuevo a un quirófano.

Por medio de sus redes sociales, la exmodelo suele ser muy activa y comparte contenido religioso, con frases referentes a la religión y demás mensajes que dejan ver su fe católica incluso con fotos junto a la Virgen de Guadalupe de la que es devota.