“El tigre” o “El profe” de TikTok es la clara representación de aquel fanático del fútbol que trabaja de lunes a viernes y dedica los domingos para su equipo de rodillones, que madruga a jugar uno o varios partidos y después se goza el tercer tiempo.

Pero, ¿quién está detrás de este personaje que se hizo popular en la plataforma en un poco más de 3 meses? En Pulzo le contamos…

A sus 41 años, Álvaro Córdoba disfruta de su ‘veteranía’ en las redes sociales, pues es allí en donde mezcla sus dos grandes pasiones: el fútbol y la actuación.

No obstante, estas profesiones no son las que le dan el pan de cada día, ya que estudió arquitectura y es director de arte en televisión.

De hecho, muchos no saben y es una de las personas que está detrás del éxito de grandes producciones de televisión nacional e internacional como ‘Shark Tank Colombia’, ‘Factor X’, ‘Survivor la isla de los famosos’, ‘Masterchef Celebrity’, entre otros.

“Soy arquitecto de profesión. Hace 10 años trabajo en televisión, estudié actuación 9 años y terminé haciendo dirección de arte en RCN… Empecé la primera temporada en ‘Masterchef Celebrity’ y, desde entonces, no paré de hacer arte. Ahora, soy el director de arte de todo el entretenimiento que hace RCN, o sea, de todos los ‘realitys‘”, dijo.

Incluso, Córdoba también actúa, pues apareció en ‘Lala’s Spa’, ‘Enfermeras’ y, recientemente, en Ventino, producción que está al aire en Caracol Televisión.

De la televisión a TikTok: Córdoba y el secreto de su éxito en redes

En diálogo con Pulzo, Córdoba contó que la idea de crear contenido para redes sociales salió de la nada, de una experiencia que tuvo un fin de semana, después de jugar dos partidos de fútbol. Los 41 años le pasaron factura.

“Un día tenía dos partidos en la categoría veteranos. Yo decía que iba a estar fácil, pero los veteranos somos jodidos. Tenía partido a las 7:00 a.m. y al mediodía, y al final del segundo partido estaba destruido. Me dolía hasta el alma”, precisó.

Y agregó: “Llegué a la casa y me dio por hacer un video para mostrar que un veterano tiene que cuidarse de otra manera después de jugar dos partidos. Me apliqué pomada caliente, cremas, hielo… Me tocó echarme de todo porque no podía caminar“.

Luego de publicar el video, Córdoba o ‘El tigre’ –su apodo favorito–, se dio cuenta que tenía más de 300.000 visitas con tan solo 100 seguidores; un hecho que lo dejó pensando y le dio pie para crear el personaje futbolero, del que ahora todos hablan.

“En mi TikTok se puede ver la construcción del personaje, cambiando la voz, dándole una característica de esa persona que juega fútbol en el barrio, que juega micro y toma cerveza después”, precisó.

Y añadió: “Ando con cachucha, digo una que otra grosería y uso sinónimos para que sea chistoso. Si se mezcla el humor con el fútbol algo pasa. Yo grabo sin horarios, sin mirar tendencias y los monto a las horas que pueda. La gente los ve porque son cosas que pasan”.

‘El profe’ comentó que su referente para hablar de fútbol con humor es Martín de Francisco, y que su pasión por el deporte empezó desde muy niño cuando era “gordo y muy malo”.

Ahora, de adulto, disfruta de su trabajo, la pasión por el fútbol –tiene más de 450 camisetas coleccionadas–, las redes (más de 32.000 seguidores en TikTok y otros 13.000 en Instagram) y su familia que está conformada por su hija y esposa.

“El éxito es que no vivo de esto [las redes] y no me preocupo por las cosas. La gente me reconoce, me mandan mensajes en Instagram para que les envíe videos saludando a sus equipos. Es bacano porque yo no pensaba hacer esto”, concluyó.