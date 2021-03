Pero no se trata de una intervención formal en la audiencia de conciliación a la que León citó a Valdiri para ser reconocido como padre de Adhara, la niña que esperan.

La aparición de Aída Victoria en ese pleito legal, por el cual Andrea Valdiri le reclamó a su ex, tiene que ver con la supuesta participación que la joven ‘influenciadora’ habría tenido en lo dicho por León en su reclamo.

Así lo insinuó un seguidor de Merlano Manzaneda que aprovechó la dinámica de preguntas de Instagram para consultarle si fue ella quien le escribió el “parlamento” al excompañero sentimental de Valdiri.

“Lowe es mi amigo, me cae superbién, pero yo no compro pelea ajena y mucho menos me meto en lo que no me importa”, respondió la barranquillera, quien hace algunas semanas anunció su matrimonio.