La creadora de contenido Aída Victoria Merlano ha sido centro de atención debido a recientes rumores que circulaban en redes sociales sobre un posible embarazo, teoría que había afirmado Yina Calderón en una publicación.

“Estoy triste, usted sabe que yo con las mamás no peleo. No me gusta pelear con mujeres que ya son mamás, así como recién paridas, no, no, no. Parce, porque siento que pasan a otra etapa de la vida. Mk, ya no voy a pelear con Aída Merlano porque está embarazada. Se me fue una contrincante”, comentó en días pasados.