Según relató la cantante, los hechos ocurrieron en España luego de que ella decidiera salir una noche a tomarse algo con un amigo que había llegado desde México. Al estar en el restaurante conocieron a unos hombres latinos con los que decidieron compartir un rato y allí fue cuando ocurrieron los hechos.

“No pasaron ni 10 minutos y entonces de repente dejo mi vaso y comenzamos a platicar. De repente me dice ‘éste era tu vaso ¿no?’. Me regresa mi vaso, me empecé a marear. Dije me tengo que ir. Cuando empezaron a quererse sobrepasar sobre la situación de ‘te sientes bien’ yo traté de mantener la cordura, pero me empecé a sentir fatal”, reveló.

Danna Paola dio estas declaraciones en el programa digital de Yordi Rosado, transmitido por YouTube. Explicó que todo esto pasó mientras su amigo fue al baño y que al regresar ambos decidieron salir del bar, sin embargo la cantante ya no se sentía bien.

“No me acuerdo qué pasó en el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital”, aseguró la actriz, quien también confesó que ha sufrido de depresión por las críticas que ha recibido por su apariencia física.

Por último, la mexicana habló de lo que viene en su carrera artística y que está enfocada en su música, esperando por más proyectos a futuro. También habló de su participación en ‘Élite’ sin dar muchos detalles de una posible participación en la siguiente temporada de esta serie.