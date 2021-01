green

La producción que sacó las anécdotas más crudas y divertidas de ‘Carrie’, Sarah Jessica Parker; ‘Miranda’, Cynthia Nixon; ‘Charlotte’, Kristin Davis; y ‘Samantha’, Kim Cattrall, tendrá otra temporada, pero sin la participación de la última actriz mencionada.

¿Por qué no estará ‘Samantha Jones’ en ‘Sex and the City’?

Como indicó EFE, pareciera que la mala relación que tuvieron durante años Sarah Jessica y Kim tuvo consecuencias, y aún sigue causando estragos dentro del equipo de la serie, aunque los directivos de HBO Max prefirieron no dar mayores detalles al respecto.

Pero el hecho de que ‘Samantha Jones’ no haga parte de esta entrega no les impidió a sus excompañeras dar el sí y arribaron a esta nueva aventura en la ciudad, en donde pretendenten explorar una realidad más complicada de la vida de sus personajes.

Novedades de ‘Sex and the City’, de HBO

La nueva temporada de la serie llevará como nombre ‘And Just Like That…’ (‘Y así, como si nada’), y complementará los 94 capítulos que se emitieron entre 1998 y 2004, tiempo en el que ‘Sex and the City’ fue una de las series más vistas y se llevó 3 Globos de Oro y un Emmy; de su historia también surgieron dos películas, y Parker aseguró que no habría una tercera.

“Crecí con estos personajes y estoy deseando ver cómo su historia ha evolucionado en este nuevo episodio, con honestidad, emotividad, humor y su amada ciudad, que siempre las ha definido”, expuso Sarah Aubrey, jefe de contenido de HBO Max.

¿Cuántos capítulos tendrá nueva temporada de ‘Sex and the City’?

‘And Just Like That…’ contará con 10 episodios y HBO Max aún no confirma la fecha en que los seguidores de la afamada producción podrán sumergirse en las ocurriencias de sus protagonistas, lo cierto es que faltaría poco para este anuncio.

Adelanto de ‘And Just Like That…’, de ‘Sex and the City’

Aquí, el abrebocas que dejó Sarah Jessica Parker de lo que será la nueva entrega de la producción: