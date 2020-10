El actor, que interpretaba al vecino de los hermanos Reyes en ‘Pasión de gavilanes’, contó que tuvo artrosis degenerativa, pero que lo que más le dolió fue que durante su peor momento no recibió ni una llamada de sus hijas, informó el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión.

Agregó que la difícil situación económica que pasó fue un agravante para su enfermedad, ya que el lugar en el que vivía era una pequeña habitación en la que pasaba frío. Afortunadamente, recibió la ayuda de la Sociedad de Gestión de Actores, que le ayudó a encontrar una nueva vivienda.

“Llegó la Sociedad de Gestión de Actores y me dio una manito porque esa situación que yo estaba atravesando era muy cruel. Creo que eso me enfermó. Me veían y decían: ‘Usted ya se fue de este mundo’. Hace poco me encontré con un amigo que me dijo: ‘Uy, usted está vivo’”, relató Vega, en ese programa.