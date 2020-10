En diálogo con el programa de chismes, Guzmán contó que en medio de una escena le dio una fuerte cachetada a Fernando el ‘Flaco’ Solórzano (Rene), ya que el director de la serie le pidió que le pegara muy duro para que se viera más real.

La actriz, adicionalmente, aseguró en el espacio televisivo que Yadira no se parece en nada a su verdadera personalidad, principalmente en su forma de vestir. De igual manera, reveló que le costaba estar en tacones durante las grabaciones.

“A mí me encanta andar en tenis porque soy pésima usando tacones. Esa parte del personaje no era tan emocionante. De milagro, nunca se me torcieron los tobillos. Con esos tacones pasaba de todo”, agregó.